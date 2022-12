Procès Johnny Depp : et si Amber Heard avait encore des raisons d'y croire ?

C’est un feuilleton dont personne ne semble voir le bout. Six mois après avoir été reconnue coupable de diffamation envers Johnny Depp, Amber Heard a officiellement fait appel de sa condamnation à 10 millions de dommages et intérêts. Les médias américains révèlent en effet que les avocats de la jeune femme ont déposé leur demande le 23 novembre devant la cour d’appel de Virginie. Leur objectif ? Faire valoir le respect du Premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d’expression.

Au tribunal de Fairfax, Amber Heard était poursuivie pour une tribune publiée dans le Washington Post, en 2018, dans laquelle elle se présentait comme une survivante de violences conjugales. Jamais elle ne citait le nom de Johnny Depp, dont elle avait divorcé un an plus tôt. Mais ce dernier estimait que tout le monde l’avait reconnu et que les insinuations de l’actrice lui avaient coûté de juteux contrat à Hollywood, à commencer par sa place dans la saga Pirates des Caraïbes. S’agit-il de diffamation pour autant ?