Johnny a refusé de jouer dans un film de Tarantino, révèle Laeticia Hallyday

La grande expo consacrée à Johnny Hallyday ouvre ses portes ce vendredi à Paris Expo. Au milieu des souvenirs en pagaille, on peut y découvrir le scénario de "Inglourious Basterds" de Quentin Tarantino. La veuve du rockeur révèle que son mari s’était vu proposer un rôle majeur, qu’il a préféré décliner.

Johnny Hallyday face à Christopher Waltz dans Inglourious Basterds ? Vous ne rêvez pas. Dans l’exposition consacrée au rockeur qui débute ce vendredi à la Porte de Versailles, les visiteurs vont pouvoir découvrir un exemplaire du scénario du film de Quentin Tarantino accompagnée d’une lettre de son agent, lui expliquant que le réalisateur veut lui proposer un rôle.

Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Perrier Lapadite, le paysan français qui reçoit au tout début du film la visite de Hans Landa, le colonel nazi à la recherche d’une famille juive, dissimulée dans la région de Nancy. Sous la pression de son interlocuteur, il finit par avouer que ses membres sont cachés sous son plancher…

Il pouvait tout jouer mais pas une ordure qui dénonce des juifs Laeticia Hallyday

"Il était tellement fier", confie Laeticia Hallyday au Parisien. Si son mari était fan de celui qu’on considère comme la rock star du cinéma américain, il a toutefois refusé la proposition. "Pour lui, ce n’était juste pas possible", explique-t-elle. "Des salauds, des criminels, des voyous, il pouvait tout jouer mais pas une ordure qui dénonce des juifs. Il ne pouvait pas assumer".

C’est finalement l’excellent Denis Menochet qui a été choisi pour interpréter Perrier Lapadite dans cette séquence entrée dans la légende du cinéma. Regardez…

"Tarantino était déçu, bien sûr, mais il a compris le choix de mon mari", précise la veuve du chanteur dont la carrière d’acteur a été marquée par une poignée de rôles marquants. Au fil des années, on a pu le voir L’aventure c’est l’aventure de Claude Lelouch, Detective de Jean-Luc Godard, Conseil de famille de Costa-Gavras ou plus tard Jean-Phillippe de Laurent Tuel face à Fabrice Luchini. Avant sa mort en 2017, il était au générique de Chacun sa vie de Claude Lelouch et Rock n’roll de Guillaume Canet.

Inaugurée l'an dernier à Bruxelles, "Johnny Hallyday l'exposition" s'installe à Paris Expo ce vendredi, quelques jours après la date anniversaire de la mort du chanteur, le 5 décembre 2017. Jusqu'au 19 juin, elle accueillera les visiteurs dans un espace de 3000 m2 en forme de guitare regroupant objets mythiques, reconstitutions de lieux mythiques et projections sur écrans géants.