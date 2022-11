Après "Joker", Joaquin Phoenix de nouveau au sommet avec le "Napoléon" de Ridley Scott ?

S’il y a un projet qu’on est sûr et certain de découvrir l’an prochain, c’est le Napoléon de Ridley Scott. Plus de 20 ans après avoir travaillé ensemble sur Gladiator, l’acteur et le réalisateur se sont retrouvés au printemps dernier pour un tournage épique sous le nom de code de "Marengo", en référence à la bataille remportée par les troupes de Bonaparte, le 14 juin 1800, dans le Piémont face à l’armée autrichienne. Une date majeure dans l’ascension du futur empereur.

Écrit par David Scarpa, le scénariste qui avait déjà travaillé avec Ridley Scott sur Tout l’argent du monde, cette grosse production se veut aussi spectaculaire qu’intimiste. "Napoléon est un homme qui m’a toujours fasciné", déclarait le cinéaste à l’annonce du projet en octobre 2020. "Tout au long de sa vie, il a mené une guerre romantique avec Joséphine. Il a conquis le monde pour obtenir son amour. Et lorsqu’il n’a pas pu, il a tout détruit, y compris lui-même".