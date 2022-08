"On ne t’oubliera jamais" : l'hommage poignant de Michaël Youn à Jonathan Destin

"Je gardais un souvenir tendre et ému de notre rencontre. Je t’avais trouvé si fort et courageux et pourtant si fragile et sensible", souligne Michael Youn qui pense à la mère du jeune homme, sa famille et ses amis. "Mais aussi à tous ceux qui, comme toi, ont été et sont victimes de harcèlement scolaire", ajoute-t-il. "Tu as été un haut-parleur pour ce que la haine, la violence et la bêtise essayent de passer sous silence. On ne t’oubliera pas. Ni toi ni ton combat. Repose en paix Jonathan", assure-t-il.