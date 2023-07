La grève est reconduite au "JDD" avant une rencontre avec Geoffroy Lejeune

Peu avant l'annonce de la SDJ, l'intersyndicale d'Europe 1 – la station fait partie du groupe Lagardère – (CFDT, CGT, FO et SNJ) a publié un communiqué apportant son soutien aux salariés du JDD "qui défendent l'indépendance du journal". La rédaction du JDD demande toujours à la direction de Lagardère News, propriétaire de l'hebdomadaire, de "renoncer à la nomination de Geoffroy Lejeune" et d'"offrir à la rédaction des garanties d'indépendance juridique et éditoriale".

Nombre d'observateurs voient dans l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du journal la main mise du milliardaire Vincent Bolloré, aux opinions réputées ultra-conservatrices. Ce dernier pilote le groupe Vivendi, mastodonte des médias en France, qui compte dans son giron le groupe Canal+ et ses chaînes C8 et CNews ainsi que Prisma, premier groupe de presse magazine, et le groupe d'édition Editis.