Journée internationale des droits des femmes : Meghan Markle attendue dans un célèbre festival pour prendre la parole

La duchesse de Sussex a été invitée à participer à l’une des conférences de SXSW, évènement annuel majeur mêlant arts et technologie qui s’ouvre en fin de semaine au Texas. Elle prendra la parole lors d’une conversation s’interrogeant sur la manière dont les femmes mènent la danse devant et derrière l’écran. Une apparition surprise qui sera forcément décortiquée sous tous les angles.

Rien dans son emploi du temps n’est jamais choisi au hasard. Comme une manière de rappeler qu’elle a repris les rênes de sa vie il y a quatre ans. Si ces derniers mois son époux le prince Harry a fait les gros titres notamment en raison des procès intentés aux tabloïds britanniques, Meghan Markle continue à construire la carrière de philanthrope dont elle rêvait déjà auprès des Windsor. Ponctuelles, ses apparitions publiques en solo sont toujours réfléchies. Avec un objectif commun : mettre en lumière des initiatives portées pour et par les femmes.

Alors pour son premier évènement de l’année en célibataire, elle ne pouvait que frapper un grand coup. Meghan est annoncée comme l’une des participantes à une conférence très girl power qui ouvrira le festival texan SXSW – South By, South West – ce vendredi 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes. Son nom ? "Briser les barrières, façonner les récits : comment les femmes sont des leaders devant et derrière l'écran". L’ancienne actrice révélée par la série Suits partagera la scène avec la journaliste star Katie Couric, la comédienne Brooke Shields, la rédactrice en chef du média indépendant The 19th News Errin Haines et la sociologue Nancy Wang Yuen.

Une nouvelle ère pour les Sussex

"La représentation des femmes dans les médias et le divertissement a beaucoup évolué, mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier pour les femmes de couleur et les mères (…). À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous entendrons des femmes leaders visionnaires à la pointe de l'actualité, des médias, du divertissement et de la philanthropie, qui brisent les barrières, remettent en question les stéréotypes et œuvrent pour une société plus saine, sur nos écrans et en dehors", peut-on lire sur le site du célèbre festival qui fait converger tous les ans à Austin la technologie, le cinéma, la télévision et la musique.

Meghan est présentée comme "féministe et championne des droits de l'homme et de l'égalité des sexes, autrice de best-sellers du New York Times et cofondatrice de la Fondation Archwell et d'Archwell Productions". De quoi rappeler la biographie de l’ancienne actrice qui se trouve sur son nouveau site Sussex.com. 2024 marque le début d’un nouvel élan pour le couple qu’elle forme avec Harry. Un an après les révélations du Suppléant, la stratégie est à l’apaisement d’autant que Charles III soigne un cancer que personne n’aurait pu prévoir. Le duc de Sussex a même annoncé plusieurs visites au Royaume-Uni dans les semaines à venir.

Malgré la fin de son contrat avec Spotify, la jeune femme a rebondi et a trouvé un nouvel écrin pour son podcast Archetypes. Les patrons de Netflix assurent aussi que leurs collaborations à venir sont aussi nombreuses que variées. Seule certitude, la table ronde à laquelle prendra part Meghan vendredi sera assurément la plus scrutée de tout le festival SXSW.