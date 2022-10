Journée mondiale du bonheur : 10 films qui rendent heureux

L’Organisation des Nations Unies a proclamé le 20 mars "Journée Internationale du Bonheur". À cette occasion, l’Onu invite les États Membres, les organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile et le grand public à célébrer cette journée en organisant des activités éducatives et des campagnes de sensibilisation. De notre côté on mise sur les films qui rendent heureux. Au-delà de l'inventaire à la Prévert (voir ci-dessous), nous avons voulu savoir s'il existe une recette du "feel good movie".