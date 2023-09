Les Journées du Patrimoine 2023 placées sous le signe du sport

À vos agendas. Ce week-end aura lieu la 40e édition des Journées du Patrimoine. Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de nombreux musées, monuments, châteaux et autres lieux culturels seront exceptionnellement ouverts au public. Évènement culturel gratuit et incontournable, cette année, l'accent sera mis sur deux thèmes fédérateurs : le patrimoine vivant et le patrimoine du sport.

À dix mois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le public pourra notamment de découvrir des enceintes historiques ou encore en construction. Animations, visites guidées, démonstrations, circuits... Cette année, quelque 20.000 sites sont ouverts au public avec, dans certains cas, une "touche spéciale dédiée au sport" dans le cadre de l'"Olympiade culturelle" mise en place jusqu'à l'été 2024 pour faire dialoguer art et sport, a expliqué la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, comme le rappelle l’AFP. Pour l’occasion, voici un petit tour non exhaustif des visites proposées.