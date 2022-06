Jubilé d'Elizabeth II : Meghan Markle fait son grand retour dans la famille royale

Vêtue d'une robe bleue marine et d'un chapeau assorti, la duchesse de Sussex est apparue d'humeur joviale et taquine, comme on peut le voir sur des clichés publiés par la presse anglo-saxonne. La maman d'Archie, trois ans, et Lilibet, qui aura un an samedi, a été surprise en train d'embrasser et de demander gentiment le silence à Savannah Phillips, 11 ans, et Mia Tindall, 8 ans, les filles respectives de Peter Phillips et Zara Tendall, les enfants de la princesse Anne. Elle a également été aperçue en pleine discussion avec le prince Harry et le duc de Kent depuis une fenêtre.