Jubilé de platine d’Elizabeth II : demandez le programme !

Trooping the Colour

C’est une tradition vieille de plus de deux siècles. Ce défilé militaire est organisé en juin pour marquer officiellement l’anniversaire du monarque. Une date choisie en raison de la météo plus clémente à cette époque de l'année. Rappelons qu’Elizabeth II est née le 21 avril et fête donc son anniversaire deux fois. Près de 1200 soldats, des centaines de musiciens de l’armée et 240 chevaux prendront part à cette parade qui prend fin à Horse Guards Parade, au bout de la longue allée du Mall qui s’étend devant le palais. Le clou du spectacle ? Un défilé aérien, que la famille royale observe depuis le balcon de Buckingham Palace. N'espérez pas y voir le prince Harry, Meghan et le prince Andrew, car aucun d’eux n’a été convié. Rendez-vous à 12h heure française pour le grand départ.

Les Fanaux du jubilé de platine

Là aussi, la tradition est ancestrale. Elle remonte à 1897, quand des fanaux ont été allumés pour célébrer le jubilé de diamant de la reine Victoria. Ces flambeaux, qui servaient de signal pour communiquer, "sont désormais un symbole d’unité entre les villes, les frontières, les pays et les continents", précise le site de la famille royale. Le fanal principal sera illuminé à Buckingham à 22h, heure de Paris. D’autres le seront dans des milliers de villes du Royaume et dans les 54 capitales des pays du Commonwealth.