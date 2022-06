Jubilé d’Elizabeth II : Harry et Meghan enfin de retour parmi les Windsor, deux ans après

C’est main dans la main qu’ils ont remonté l’allée de la cathédrale Saint-Paul. Plus qu’une marque d’affection, un symbole de leur unité. Depuis leur départ retentissant du Royaume-Uni il y a deux ans, Meghan et Harry n’avaient participé à aucun évènement officiel avec les Windsor. Alors, l’annonce de leur participation au jubilé de platine d’Elizabeth II ne pouvait qu’attirer tous les regards sur eux pour leur toute première sortie royale devant les caméras.