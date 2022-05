Jubilé d’Elizabeth II : qu’est-ce que "Trooping the Colour", le défilé militaire que diffuse TF1 le 2 juin ?

Le rendez-vous est pris chaque année à la même époque. Un samedi de juin où le cœur de Londres s’arrête pour remonter le temps, laissant se déployer dans ses rues officiers à chevaux et autres calèches royales. Trooping the Colour, le "Salut aux couleurs", est une institution outre-Manche. Une cérémonie très officielle qui célèbre l’anniversaire du souverain depuis plus de deux siècles, peu importe sa véritable date de naissance. Car les prémices de l’été offrent une bien meilleure météo dans un pays où la pluie a tendance à régulièrement jouer les trouble-fêtes.