Jubilé de la reine d'Angleterre : Harry et Meghan, en invités surprises d’Elizabeth II

S’il évoque brièvement sa grand-mère sur la BBC, il réserve ses confidences les plus privées aux médias américains. Car comme il l’assure à la chaîne NBC, "les États-Unis sont sa maison pour le moment". Le duc de Sussex se montre rassurant sur l’état de santé de la nonagénaire, louant son "grand sens de l’humour". "Je m’assure qu’elle soit protégée et qu’elle soit entourée des bonnes personnes", insiste-t-il, ajoutant qu’elle lui confie certaines choses qu’elle ne raconte à personne d’autre. Qualifié de "petit-fils préféré de la reine" par la presse, Harry ne manque pas de souligner son lien indéfectible avec son aînée. Un moyen peut-être de rappeler qu’il est toujours un Windsor, même si ses relations avec son père Charles et son frère William restent compliquées.