Jubilé d'Elizabeth II : la reine manquera la messe de vendredi après avoir ressenti un "certain inconfort"

C'est un imprévu dans le programme du jubilé de platine. Après un premier jour des festivités marqué par la parade militaire et l'apparition de la reine au balcon de Buckingham Palace, voilà que le palais annonce une mauvaise nouvelle : Elizabeth II manquera le service d'action de grâce célébré ce vendredi à la cathédrale Saint-Paul, à Londres.

En cause, un "certain inconfort" ressenti par Elizabeth II, 96 ans. "La reine a beaucoup apprécié la parade pour son anniversaire aujourd'hui et le défilé aérien, mais elle a ressenti un certain inconfort", a détaillé le palais dans un communiqué. "En prenant en considération le trajet et l'activité requise pour le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, Sa Majesté a conclu à contrecœur qu'elle ne participerait pas."