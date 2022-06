Jubilé de platine d'Elizabeth II : 70 ans de règne, un record dans l'histoire des monarchies ?

Si l'on se penche sur les plus longs règnes des monarques à travers les âges, l'on retrouve régulièrement cité le nom d'un Français : Louis XIV. Le "Roi-Soleil", né le 5 septembre 1638, accède au trône de France peu avant son 5e anniversaire, au décès de son père. Un héritage (et une couronne) qu'il abandonnera uniquement à sa mort, le 1er septembre 1715. Avec 72 ans et 110 jours passés à la tête de son royaume, il détient ici un record de longévité.

Pour autant, celle-ci mérite d'être nuancée. Trop jeune pour conduire la destinée de son pays, le jeune roi n'a pas gouverné immédiatement. Sa mère, Anne d'Autriche, secondée par le cardinal Mazarin, a ainsi assuré la transition avant que Louis XIV prenne la pleine mesure de la tâche qui lui était confiée.

Loin de l'Hexagone, à une période plus récente, c'est un autre roi qui a marqué son temps. En Thaïlande, Bhumibol Adulyadej (dit Rama IX) s'est éteint en 2016, après 70 ans, 4 mois et 4 jours de règne. Il n'avait pas encore 20 ans lorsqu'il a pris ses fonctions, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On notera que d'ici quelques jours, Elizabeth II va dépasser sa longévité, puisqu'elle occupe le trône britannique depuis 70 ans, 3 mois et 27 jours.