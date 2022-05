Ce diplomate au citron sera le pudding officiel du jubilé de platine d’Elizabeth II

Son Lemon Swiss Roll and Amaretti trifle se compose d’une base de roulés au citron, de confiture mêlant citrons et oranges, de crème au citron, de biscuits aux amandes, d’un coulis de mandarine et de mendiants au chocolat blanc. La recette est disponible en ligne sur le site de la BBC, qui a révélé le vainqueur lors d’une émission spéciale en présence de la duchesse de Cornouailles Camilla. "Il y a beaucoup d'éléments, mais ils sont très simples. C’était très important pour moi que tout le monde puisse le faire", précise la pâtissière amateure à la chaîne.