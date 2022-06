Jubilé d'Elizabeth II : le pape François adresse ses vœux à la souveraine pour ses 70 ans de règne

Les messages continuent à affluer ce jeudi pour le jubilé d'Elizabeth II. Dans un bref télégramme rédigé en anglais et adressée à "sa majesté la reine Elizabeth II, palais de Buckingham, Londres", le pape assure la souveraine de "ses prières" pour que "Dieu tout-puissant vous accorde, ainsi qu'à la famille royale et à tout le peuple de la nation les bénédictions que sont l'unité, la prospérité et la paix".

"Alors que vous célébrez cette année de jubilé de platine, je vous adresse mes salutations cordiales et meilleurs vœux", déclare-t-il également dans ce télégramme publié par le Vatican. Ce jeudi, la Reine d'Angleterre fête ses 70 ans sur le trône. Pour l'occasion, quatre jours de célébrations se tiendront en l'honneur de sa souveraine.