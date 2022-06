Jubilé de la reine Elizabeth II : en France, comment va-t-on célébrer ses 70 ans de règne ?

Perché sur les hauteurs du Mont Fleury, le Mémorial de Ver-sur-Mer a été inauguré en 2019 par le président Emmanuel Macron et la Première ministre Theresa May. Le monument célèbre les liens entre la France et le Royaume-Uni. Il rend hommage aux milliers de jeunes soldats de l’armée britannique tombés au combat et aux civils ayant perdu la vie, entre le 6 juin et le 30 août 1944, lors de la Bataille de Normandie.