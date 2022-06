Jubilé de platine de la Reine : "Vous êtes le fil d'or qui lie nos deux pays", le message d'Emmanuel Macron à Elizabeth II

Il a tenu à lui adresser un message. Alors que le Royaume-Uni fête ce jeudi le jubilé de platine d'Elizabeth II, Emmanuel Macron a salué le "dévouement" de la souveraine en faveur de "l'amitié indéfectible" entre la France et le Royaume-Uni. "Vous êtes le fil d'or qui lie nos deux pays, la preuve de l'amitié indéfectible entre nos nations", a expliqué le Président français dans un message adressé à la souveraine.

"Vous avez été une présence constante et une source de sagesse pour les dirigeants de nos deux pays", a poursuivi le chef de l'État. "Vous êtes notre amie, notre si proche alliée, notre exemple de service aux autres. Vous célébrer aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et Votre dévouement pour la servir", a ajouté le chef de l'État.