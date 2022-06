L'image du jubilé : Elizabeth II au balcon de Buckingham avec ses trois prochains héritiers

Il a suffi d'un drapeau pour raviver une foule déjà acquise à sa cause. Il était un peu plus de 16h30 à Londres ce dimanche 5 juin quand le Royal Standard a été hissé sur le toit de Buckingham, indiquant que la reine d'Angleterre était dans son palais. Elizabeth II n'y avait plus remis les pieds depuis jeudi et une première apparition au balcon en famille à l'issue de son défilé d'anniversaire Trooping the Colour.

Le soir-même, elle lançait les illuminations de son jubilé de platine depuis le château de Windsor qu'elle n'a plus quitté pendant deux jours. La souveraine de 96 ans, qui connaît des problèmes de mobilité, a annulé sa participation à la messe de Thanksgiving vendredi et au Derby d'Epsom samedi.