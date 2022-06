Jubilé d'Elizabeth II : le cadeau et l’hommage spécial d'Emmanuel Macron à la reine d'Angleterre

Elle avait 4 ans lorsqu’elle a reçu son premier poney. Plus de neuf décennies plus tard, la passion d’Elizabeth II pour les chevaux est plus vive que jamais. Discrète ces six derniers mois en raison de problèmes de mobilité, elle a fait deux apparitions remarquées lors du Royal Windsor Horse Show il y a quinze jours. Un évènement auquel elle assiste chaque année depuis 1943 et qui marquait cette année le coup d’envoi non officiel de son jubilé de platine. Alors pour marquer ces 70 ans historiques passés sur le trône d’Angleterre, Emmanuel Macron ne pouvait pas trouver présent plus adéquat.