"Elizabeth II, regard(s) singulier(s)" : intime et pop, la reine comme vous ne l’avez jamais vue

Elizabeth II "est la femme la plus célèbre du monde et pourtant on ne sait pas grand-chose de ce qu’elle pense vraiment. Il y a quelque chose de très ordinaire et modeste chez elle. Et pourtant, elle est la quintessence de la royauté", note Kevin Loader. Autant de paradoxes que le documentaire met en lumière de la plus ludique des façons. Chaque pièce de sa vie est évoquée, de son couronnement à son annus horribilis en 1992, de son histoire d’amour avec le prince Philip à sa passion pour les courses hippiques, de l’interview de Meghan et Harry chez Oprah aux ennuis judiciaires du prince Andrew. Aucun tabou, aucune censure.