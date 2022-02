6 février 1952, le jour où Elizabeth II est devenue reine d’Angleterre

Mais avant de s’envoler pour l’Asie, la princesse s’offre une parenthèse romantique en Afrique avec son époux. Marié depuis quatre ans, le couple a deux enfants. Charles, né en 1948, et Anne, née en 1950, sont confiés à leurs grands-parents pour les prochaines semaines. Elizabeth et Philip s’envolent pour le Kenya. Un voyage que raconte l’épisode 2 de la première saison de The Crown.