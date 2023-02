Atteinte d'une dégénérescence de l'œil, l'actrice Judi Dench confie ne plus pouvoir jouer

"C’est devenu impossible et comme j’ai une mémoire photographique, je dois trouver une machine qui non seulement m’apprend mon texte, mais me dit aussi où il apparaît sur la page", a affirmé la comédienne sacrée aux Oscars. " Avant, je trouvais très facile d’apprendre des répliques et de les mémoriser. Je peux ainsi vous réciter La Nuit des rois [de Shakespeare] par cœur", a-t-elle ajouté.

L’actrice, qui participait à l’émission avec Hugh Jackman, la star de Black Panther, Michael B Jordan, Michael Douglas et l’acteur canadien Eugene Levy, a fait cette confession surprenante lors de la promotion de son dernier film Allelujah !, encore inédit en France. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle parle de cette maladie incurable qui affaiblit progressivement ses capacités visuelles. En 2019, elle avait déclaré au magazine Radio Times : "Je ne peux plus lire le journal, je ne peux pas faire les mots croisés, je ne peux pas lire un livre".