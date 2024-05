Après avoir hésité à le faire, l’actrice Isild Le Besco annonce avoir porté plainte pour viols contre le réalisateur dont elle avait dénoncé "l’emprise destructrice". "Ce n'est pas tant que j'attaque Benoît Jacquot, mais que je soutiens les femmes qui le font et s'exposent ainsi publiquement", explique-t-elle à "Libération". Son avocat souligne sa "démarche courageuse de cohérence et d’exemplarité".

Elle avait expliqué dans son livre Dire vrai (édition Denoël) qu'elle ne se sentait pas prête à le faire. Isild Le Besco a finalement pris la décision de porter plainte contre Benoît Jacquot, avec elle qui elle a entretenu une relation d'"emprise destructrice" alors qu'elle était adolescente. "Au fond, que Benoît tombe seul, je trouve ça injuste. D'autres hommes m'ont abîmée, et pas seulement dans le milieu du cinéma. Si je porte plainte, c'est parce que je veux que ce système de domination, sans cesse reconduit, s'enraye. (...) Je ne me galvanise pas de saisir la justice, ce sera un moment difficile, mais je sais que je dois le faire", poursuit-elle.

"Isild Le Besco entreprend une démarche courageuse de cohérence et d'exemplarité avec le dépôt de cette plainte", a réagi auprès de l'AFP son avocat, Me Benjamin Chouai. Selon lui, la plainte a été déposée auprès de la brigade des mineurs et vise des faits de viols sur mineure de plus de 15 ans et de viols qui auraient été commis entre 1998 et 2007.

"Avec cette plainte, ce n'est pas tant que j'attaque Benoît Jacquot, mais que je soutiens les femmes qui le font et s'exposent ainsi publiquement. Moralement, je m'y sens obligée, même si seule, je ne l'aurais pas fait", déclare à Libération l'actrice de 41 ans, repérée dans le long-métrage Sade du cinéaste en 2000. Elle avait déjà pris la parole après qu'une autre comédienne, Judith Godrèche, a porté plainte contre le même réalisateur et contre Jacques Doillon.

Soulignant qu'il est "très dur de mettre des mots sur des événements traumatiques", Isild Le Besco ajoute anticiper que "(sa) plainte sera sans doute classée sans suite" et critique la justice en affirmant avoir à plusieurs reprises porté plainte dans sa vie, notamment en 2018 pour "violences conjugales", sans qu'il y ait une suite. À la suite des accusations portées par Judith Godrèche, devenue le fer de lance du mouvement #MeToo en France, le parquet de Paris avait ouvert une enquête contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon, qui contestent tous deux les faits.