Les restes humains retrouvés en Californie sont bien ceux de l'acteur Julian Sands

C’est l’issue que ses proches redoutaient. Les restes humains retrouvés samedi 24 juin sur le mont Baldy, en Californie, sont bien ceux de l’acteur britannique Julian Sands, 65 ans, porté disparu le 13 janvier dernier alors qu’il effectuait une randonnée en solitaire. Une annonce effectuée par communiqué par le bureau du shérif de San Bernardino qui précise que "la cause de sa mort fait l’objet d’une enquête complémentaire, en attente des résultats d’analyses supplémentaires".

Figure du cinéma britannique, Julian Sands était apparu dans La Déchirure de Roland Joffé en 1984 avant d’incarner le personnage de George Emerson dans Chambre avec vue, le film de James Ivory qui allait lancer sa carrière. On l’a vu ensuite dans des œuvres sulfureuses comme Le Festin Nu de David Cronenberg et Boxing Helena de Jennifer Lynch. Puis dans des films de genre comme Warlock et Arachnophobie. Il était aussi au générique de Leaving Las Vegas de Mike Figgis avec Nicolas Cage.