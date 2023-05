Julien Doré va jouer un flic vegan et pacifiste dans "Panda" sur TF1

Julien Doré va jouer les flics pour TF1. Le comédien tourne actuellement dans Panda, une comédie policière qui s'annonce savoureuse. Le chanteur-compositeur a confirmé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux en diffusant une vidéo dans laquelle il pose tout sourire, aux côtés de ses partenaires de jeu. On peut y voir le chanteur aux longs cheveux blonds ondulés, assis derrière un bureau et vêtu d'une chemise aux motifs colorés.

L'ancien coach de "The Voice Kids" jouera le rôle de Panda, un pacifiste détendu, accro au matcha et vegan convaincu, qui tient une petite paillote dans un coin reculé de Camargue. Il vit sans portable, ni ordinateur, avec son ado de 16 ans dans ce cocon de paix et de sérénité où il fuit tout conflit. Mais lorsque son ancienne vie vient frapper à la porte, Panda se retrouve obligé de reprendre du service. Car derrière ce sage en tong et t-shirt délavé se trouve un flic. Et pas n'importe lequel. Un des meilleurs.