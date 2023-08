Juliette Armanet vs Michel Sardou : c’est quoi cette polémique ?

Comme le rappelle Le Figaro, la discographie de Michel Sardou est jalonnée de chansons qui penchent vers la droite de l’échiquier politique. "Je suis pour", en 1976, lui a notamment valu d’être accusé de faire l’apologie de la peine de mort. "Les lacs du Connemara", en revanche, n’a jamais suscité ce genre de débat. Et pour cause : écrite par le chanteur avec son complice Pierre Delanoë, elle s’inspire librement de L’Homme tranquille, le film de John Ford, et évoque un mariage irlandais avec le conflit entre protestants et catholiques en toile de fond.