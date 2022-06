"Jurassic World", "Batman", "Avatar" : les franchises sont-elles le dernier espoir des salles de cinéma ?

Il n’y a qu’à voir le classement du box-office en France pour bien comprendre l’ampleur du phénomène. Sur les dix films les plus vus depuis le début de l’année, six sont des suites ou des films dérivés d’un "univers cinématographique" comme on dit chez Marvel. C’est-à-dire centrés sur un personnage qu’on a vu dans un autre blockbuster ou dans une série sur une plateforme quelques mois auparavant.

Si l’on se penche d'un peu plus près sur les chiffres, trois de ces superproductions occupent le podium : The Batman avec Robert Pattinson (3 millions d’entrées), Doctor Strange 2 (2,9 millions) et Les Animaux Fantastiques 3 (2,7 millions). Un top qui sera bientôt bouleversé par Top Gun : Maverick, la suite du film de 1986 qui a atteint 2,4 millions d’entrées en moins de deux semaines.

Encore plus édifiant : chaque semaine, un seul de ces films attire plus de 50% des spectateurs en moyenne, ne laissant que des miettes à la concurrence. Et aux films français en particulier. Trois seulement ont franchi à ce jour la barre du million d’entrées : Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? (2,3 millions), Maison de retraite (2 millions) et En corps (1,2 million), la bonne surprise signée Cédric Klapisch. Pour les autres, c’est déception sur déception.