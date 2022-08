Ezra Miller, le héros de "The Flash", a été inculpé pour cambriolage

Acteur parmi les plus prometteurs de sa génération, Ezra Miller occupe ces derniers mois davantage la rubrique faits divers que les pages culture. Au cours de l'année 2022, le comédien de 29 ans (qui incarne Croyance Bellebosse dans "Les Animaux fantastiques") a été arrêté deux fois à Hawaï pour comportement inapproprié et harcèlement puis pour agression. Les parents d’une jeune Amérindienne l’accusent d’avoir "abusé physiquement et émotionnellement" de leur fille mineure et ont porté l’affaire en justice au Dakota du Nord. Aujourd’hui âgée de 18 ans, la jeune femme assure être libre de ses choix.