Déjà condamné pour crimes sexuels, R. Kelly écope de 20 ans de prison pour pédopornographie

Mondialement connu pour son tube I believe I can fly, l'artiste aux 75 millions d'albums vendus avait longtemps régné sur le R'n'B malgré des soupçons d'agressions sexuelles. De nombreuses femmes avaient témoigné des violences subies dans le documentaire choc Surviving R. Kelly. Rattrapé par la justice, le chanteur a été reconnu coupable en septembre 2021 d'avoir piloté pendant des années un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes, et a été condamné en juin dernier à 30 ans de prison par un tribunal fédéral à New York.