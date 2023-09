"Justice League" ce soir sur TMC : mais pourquoi est-ce que ça dure 4 heures ?

Zack Snyder's Justice League sera finalement mis en ligne en mars 2021. Même si les chiffres montrent qu’un tiers seulement des premiers spectateurs sont allés au bout, l'accueil est globalement positif. Dans sa structure, cette nouvelle version reprend les grandes lignes de l’intrigue. Après la mort de Superman, Bruce Wayne (Ben Affleck) monte une équipe de superhéros afin d’affronter le supervilain Steppenwolf (Ciaran Hinds).

Si Wonder Woman (Gal Gadot) et Aquaman (Jason Momoa) prennent de l'épaisseur, ce sont Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller) qui gagnent au change en passant de seconds couteaux bâclés à personnages à part entière. La vraie différence, c’est la noirceur générale du film, jusque dans les couleurs plus métalliques, le deuil étant au cœur du parcours de chacun des protagonistes. Et de celui de Zack Snyder qui l’a dédié à sa fille disparue quatre ans plus tôt.