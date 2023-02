Sa fille de 14 ans insultée sur TPMP, Laeticia Hallyday porte plainte pour injures publiques

"Que ce soit elle ou une autre adolescente, tu peux pas faire ça ! Parce ce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des tepus ? Non mais arrête", avait-elle déclaré. "Le comportement de Joy Hallyday était ainsi assimilé à celui d’une tepu, verlan de pute", poursuit le texte, soulignant que le producteur et animateur Cyril Hanouna avait rappelé l’âge de la jeune fille à l'antenne. Pour Me Gilles Gauer, l'avocat des Hallyday, "de tels propos outrepassent les limites admissibles de la liberté d'expression dès lors que leur victime est une adolescente âgée de 14 ans".