Justin Bieber annule la fin de sa tournée mondiale à la dernière minute

Justin Bieber ne s’est plus produit en France depuis son Purpose World Tour il y a 6 ans. Une tournée que le chanteur avait également dû interrompre après un an et demi sur les routes en raison d'épuisement et de dépression.

En janvier dernier, l'interprète de Baby (2010) a fait parler de lui après avoir vendu les droits de son juteux répertoire musical à la société Hipgnosis pour 200 millions de dollars, tout comme Bob Dylan ou Bruce Springsteen.