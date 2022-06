Atteint du syndrome de Ramsey Hunt, Justin Bieber annonce s'en remettre… à Jésus

La nouvelle n’a échappé à personne, ou presque. Dans une vidéo spectaculaire postée vendredi dernier, le chanteur canadien Justin Bieber, 28 ans, annonçait être contraint d’annuler sa tournée en cours, victime du syndrome méconnu de Ramsey Hunt qui entraîne la paralysie d’une partie de son visage.

Dans un message publié lundi soir en story sur Instagram, l’interprète de "Baby" donne des nouvelles rassurantes à ses fans. Son plus fidèle soutien dans l’épreuve ? Sa foi en Jésus qu’il a maintes fois exprimé depuis le début de sa carrière. "Chaque jour est meilleur que le précédent et dans cette période d’inconfort, j’ai trouvé le réconfort auprès de celui qui m’a créé et qui me connaît", écrit le Bieb dans une story très mystique...