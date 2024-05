Justin Bieber va être papa pour la première fois… et il a déjà choisi le nom du "baby"

Hailey, l’épouse du chanteur canadien, est enceinte de leur premier enfant. Le couple a annoncé la nouvelle dans une vidéo postée sur Instagram. D’après son entourage, il aurait déjà choisi le nom du bébé.

Voilà une nouvelle qui va donner un coup de vieux à ses fans de la première heure. Alors qu’il vient de franchir le cap de la trentaine, le 1ᵉʳ mars dernier, Justin Bieber s’apprête à devenir papa. Son épouse Hailey, 27 ans, attend leur premier enfant, un heureux événement qu’ils ont révélé jeudi 9 mai dans un post commun sur leurs deux comptes Instagram.

Dans une vidéo réalisée pour l’occasion, on peut voir le couple renouveler ses vœux en présence d’un prêtre. Casquette à l’envers et petit blouson en laine, l’interprète de "Baby" prend en photo la jeune femme qui porte une robe créée par Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la maison Saint-Laurent. Et qui ne dissimule rien de son ventre arrondi. D’après son porte-parole, le mannequin est enceinte de six mois.

"Tout le monde est excité pour eux", déclare un proche du couple à People, soulignant qu'ils ont pris leur temps pour annoncer la nouvelle, après l'avoir partagée avec leur famille dans un premier temps. "Ils seront de bons parents, et Justin sera super impliqué. Ce sera le prochain projet important pour lui. Il est tellement impatient d’élever son bébé. Ils ont un nom qu’ils pensent parfait. Ils commencent également à décorer une pépinière. Ils ont hâte de rencontrer le bébé".

Justin Bieber et Hailey Bieber ont eu une brève histoire d’amour entre fin 2015 et début 2016, avant de se retrouver à l’été 2018. Ils se sont mariés civilement en septembre à New York, avant une grande cérémonie un an plus tard en Caroline du Nord. Aux côtés de la fille de l’acteur Stephen Baldwin, l’ex-enfant star semble avoir enfin trouvé la stabilité, après des années d’excès et une relation à épisodes avec la chanteuse Selena Gomez.