Positif au Covid, Justin Bieber met sa tournée sur pause après un seul concert

Déjà décalée de l’été 2021 à début 2022 à cause de la crise sanitaire, la tournée du Biebs a démarré vendredi à San Diego. "Un énorme succès", selon le texte qui assure que "Justin est excité d’amener son show spectaculaire à ses fans de Las Vegas aussi vite que possible". Le concert du mardi 22 février à Glendale, dans l'Arizona a, lui aussi, été annulé. Les dates ont déjà été reprogrammées en juin, pour éviter d’alourdir un planning bien chargé. Voilà le Canadien embarqué dans douze mois de concerts à travers le monde pour promouvoir son huitième album. Une attention toute particulière devrait être portée à la santé du chanteur de 27 ans pour ne pas revivre la même chose qu'il y a cinq ans. Victime d'épuisement et de dépression, il avait prématurément mis fin à son Purpose World Tour après un an et demi sur la route.