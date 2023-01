Justin Bieber vend les droits de son catalogue musical pour 200 millions de dollars

Il a touché le jackpot. Le chanteur canadien Justin Bieber a vendu les droits de son catalogue musical à la société Hipgnosis pour 200 millions de dollars. Hipgnosis, société britannique spécialisée dans la gestion de fonds musicaux, détient déjà les catalogues de Leonard Cohen, Shakira ou les Red Hot Chili Peppers.

"Hipgnosis a acquis la totalité des parts de Justin Bieber dans ses droits d'édition (y compris la part de l'auteur dans l'exécution), les enregistrements principaux et les droits voisins pour l'ensemble de son catalogue", a annoncé la société, qui n'a pas précisé le montant de la transaction. Le répertoire comprend plus de 290 titres sortis avant le 31 décembre 2021, parmi lesquels ses plus grands succès "Baby", "Sorry" et "Love Yourself", dont Hipgnosis touchera désormais les droits quand les chansons seront diffusées.