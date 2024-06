Le chanteur de "Cry Me a River" revenait d'une soirée bien arrosée lorsqu'il a grillé un feu à Sag Arbor, dans les Hamptons. Interpellé en état d'ébriété puis placé en garde à vue, il sera entendu par un juge le 26 juin prochain. Un nouveau coup dur pour l'ex-petit prince de la pop dont le comeback musical ne se passe pas tout à fait comme prévu.

Mauvaise passe pour Justin Timberlake. Le chanteur américain de 43 ans a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi à Sag Arbor, dans la région huppée des Hamptons à l’Est de New York, révèlent les médias outre-Atlantique. En état d’ivresse au volant de son véhicule, il a été placé en détention et libéré au bout de quelques heures. Il sera entendu par un juge le 26 juin prochain.

D’après le site people TMZ, Justin Timberlake aurait fait la fête avec des amis jusque tard dans la nuit à l’American Hotel, un établissement en vue de la station balnéaire. Après avoir pris le volant de sa voiture, il aurait grillé un feu au nez et à la barbe d’un véhicule de police qui l’a pris en chasse avant de le contraindre à s’arrêter.

Il faisait un break dans sa tournée américaine

Une source policière interrogée par TMZ affirme que l’interprète de "Cry Me A River" avait "le regard vitreux" et que "son haleine sentait l’alcool". Après avoir constaté qu’il était incapable de marcher droit, les forces de l’ordre lui auraient demandé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie, ce qu’il aurait refusé.

Cet incident tombe mal pour Justin Timberlake, en plein cœur de sa première tournée en cinq ans. Après une date à Miami le 15 juin dernier, il bénéficiait de quelques jours de repos avant de remonter sur scène à Chicago le 21 juin. À partir du mois de juillet, il doit se lancer dans une grande tournée européenne qui passera par Lyon les 6 et 7 septembre prochains.

Justin Timberlake et son épouse Jessica Biel à Los Angeles en 2018 - VALERIE MACON / AFP

Ancien membre du boysband N’Sync, Justin Timberlake s’est lancé dans une carrière solo à succès dans les années 2000, avec plus de 88 millions d’albums vendus. En mars dernier, il a publié Everything I Thought It Was, son premier opus en six ans, qui a reçu un accueil mitigé. De même, les places de sa tournée ne se seraient pas arrachés, certaines salles restant à moitié vides d’après la presse spécialisée.

Il faut dire qu’aux États-Unis, l’image du petit prince de la pop s’est brouillée ces dernières années. Marié de longue date à l’actrice Jessica Biel, la mère de ses deux enfants, il s’est publiquement excusé en 2019 suite à la parution de photos compromettantes avec la comédienne Alisha Wainwright, lors d’un tournage. Il a toutefois nié avoir été infidèle.

Puis dans une biographie à sensation parue à l’automne dernier, son ex-petit amie Britney Spears l’a accusé de l’avoir contrainte à avorter lorsqu’ils étaient en couple dans leur vingtaine. À la sortie de "Selfish" (Egoïste - ndlr), le premier extrait Everything I Thought It Was, les fans de la chanteuse ont riposté en plaçant un titre du même nom de la jeune femme en tête des charts. Justin Timberlake, lui, n'a jamais commenté l'affaire.