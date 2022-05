Kailia Posey, l'un des visages les plus célèbres d'Internet, décède à l’âge de 16 ans

Après son passage remarqué dans "Toddlers and Tiara" entre 2009 et 2013, la jeune fille a continué son chemin en enchaînant les concours de beauté. Elle devait notamment participer à Miss Washington Teen USA. Son visage de petite fille au sourire diabolique et sa réplique "I like to win money !" ("j’adore gagner de l’argent") était devenu viral sur les réseaux sociaux. Sa mimique est ainsi désormais utilisée à travers le monde comme GIF pour exprimer la malice.