Kamel Ouali, l'ex-prof de danse de la "Star Ac'", papa pour la seconde fois

Le célèbre chorégraphe a annoncé la naissance de son deuxième enfant sur Instagram. Il s'agit d'une petite fille, qu'il a choisi de prénommer France. L'ex-prof de danse de la "Star Academy" est déjà papa d'un garçon qui s'appelle Rock.

L'année commence bien pour Kamel Ouali. L'ancien professeur de danse de la "Star Academy" a annoncé qu'il était devenu papa pour la deuxième fois. "Pour cette nouvelle année, je vous présente ma fille France qui me comble de bonheur avec son frère Rock, et vous souhaite à toutes et à tous, une très belle année remplie d’amour et beaux projets", a-t-il écrit en légende d'une photo dans laquelle il pose avec son bébé dont il a pris le soin de cacher le visage.

Très discret sur sa vie privée, le célèbre chorégraphe de 52 ans – qui était revenu au Château pour donner un cours de danse aux élèves de la nouvelle promo – avait accueilli en mai 2021 un petit garçon prénommé Rock.

Véritable papa poule, il expliquait en avril dernier au Parisien qu'il faisait tout pour passer le plus de temps possible avec son fils. "Depuis sa naissance, j’emmène Rock partout avec moi. Pendant que je supervise des répétitions, les danseurs le chouchoutent. Il est devenu la coqueluche de la bande", avait confié le créateur du spectacle jeune public "Mon premier cabaret", actuellement au Paradis Latin.