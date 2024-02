Kanye West annonce un concert surprise à Paris le 25 février

Le rappeur américain a révélé sur Instagram qu'il se produirait sur la scène de l’Accor Arena le 25 février prochain. Juste avant, il passera par Milan et Bologne les 22 et 24 février dans le cadre de sa tournée intitulée "Vultures Listening Experience". Les billets seront mis en vente ce mardi 20 février à partir de 10 heures du matin.

Belle surprise pour les fans français du rappeur. Après Milan et Bologne les 22 et 24 février, Kanye West a annoncé sur Instagram qu'il sera en concert à l’Accor Arena de Paris le dimanche 25 février dans le cadre de sa tournée intitulée "Vultures Listening Experience". Une date qui n'a pas été choisie au hasard par le rappeur et designer américain puisqu'elle coïncide avec le lancement de la Fashion Week parisienne, qui démarre le lendemain.

"Le rappeur, producteur et fashion designer américain nous promet un show où les auditeurs et passionnés de rap seront plongés dans l’univers audacieux de son dernier album 'Vultures 1' en collaboration avec Ty Dolla $ign", détaille la salle de concert parisienne qui garantit une "expérience immersive unique".

Un album qui provoque la polémique

Dévoilé le 10 février dernier, ce nouvel album a déjà fait couler beaucoup d’encre. Habitué aux polémiques diverses et variées, le rappeur de 46 ans qui a été banni à vie d'une compagnie de vaporettos de Venise pour "obscénités", a été accusé d'avoir samplé sans autorisation la chanson "Everybody" des Backstreet Boys ainsi que le titre de Dona Summer "I Feel Love".

L'ex-mari de Kim Kardashian a également provoqué la colère du rockeur Ozzy Osbourne qui n'a pas apprécié que le rappeur utilise sans son accord un extrait du live "Iron Man" (1983), du groupe Black Sabbath. Le chanteur de 75 ans avait expliqué sur X, anciennement Twitter, que Kanye West lui avait demandé la permission d’utiliser un passage de ce classique du heavy metal. "On lui a refusé parce que c’est un antisémite et qu’il fait mal au cœur de tant de gens", a-t-il assuré en référence aux dérapages du rappeur.