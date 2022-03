Interdit de chanter aux Grammy Awards, Kanye West rattrapé par la "cancel culture" ?

Rien ne va plus pour Kanye West. En roue libre depuis que Kim Kardashian a refait sa vie avec l’acteur Pete Davidson, le rappeur multiplie les dérapages sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, lnstagram lui a purement et simplement coupé l’accès à sa page pendant 24 heures après une série de publications à caractère raciste à l’encontre de l’humoriste Trevor Noah. Dans son talk-show, ce dernier avait cité l’interprète de "Gold Digger" en exemple des hommes violents qui harcèlent leur compagne après leur séparation. Et visiblement l'intéressé n'avait pas apprécié.