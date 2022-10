Lâché de toutes parts, Kanye West sort du silence sur Instagram

La dégringolade se poursuit pour Kanye West. Récemment mis à l'écart par plusieurs partenaires commerciaux, le rappeur américain a été escorté ce mercredi hors d'un bureau de Skechers où il est venu "sans invitation", a indiqué la marque de baskets dans un communiqué comme le rapporte l'AFP. Kanye West, qui s'est rebaptisé Ye, est arrivé "sans prévenir et sans invitation dans l'un de nos bureaux à Los Angeles", relate l'entreprise.

"Comme Ye filmait sans autorisation, deux cadres de Skechers l'ont escorté, lui et ses collègues, hors du bâtiment après une brève conversation". "Skechers n'envisage pas et n'a aucune intention de travailler avec West. Nous condamnons ses récentes remarques clivantes et ne tolérons pas l'antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine", a précisé la société qui n'a visiblement pas envie d'être associée au rappeur lâché par tous ses partenaires en raison de ses récents propos antisémites.