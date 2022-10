Polémiques en série : Kanye West s'offre les services de l'avocate de Johnny Depp

Mais ces questions économiques ne sont pas les seules épines dans le pied de Kanye West (et de facto, dans celui de Camille Vasquez) : son image publique n'est pas au beau fixe. Port d'un sweatshirt avec le logo controversé "White Lives Matter", propos antisémites concernant l'origine de sa censure sur les réseaux sociaux, remise en cause du décès de l'Afro-Américain George Floyd... L'artiste originaire de Chicago cumule les déclarations polémiques. Camille Vasquez aura donc fort à faire, alors que Kanye West a même perdu un grand soutien : Donald Trump. L'ancien président américain l'aurait décrit comme "fou" et nécessitant "de l'aide".