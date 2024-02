Kanye West utilise l'une de ses chansons sans autorisation, le rockeur Ozzy Osbourne se fâche tout rouge

Kanye West avait demandé l'autorisation d'utiliser un extrait d'un classique du groupe Black Sabbath sur son nouvel album. Le chanteur Ozzy Osbourne avait refusé, dénonçant les dérapages antisémites de l'ex-mari de Kim Kardashian. D'où sa surprise - et sa colère - en entendant sa voix lors d'un concert géant organisé jeudi dernier à Chicago.

On ne plaisante pas avec le "Prince des ténèbres". Ozzy Osbourne, le légendaire leader du groupe britannique Black Sabbath, est tombé de sa chaise en découvrant que Kanye West avait samplé la chanson "Iron Man" datant de 1970 sur "Carnival", l’un des titres de Vultures, l’album de son duo avec Ty Dolla Signe sous le pseudonyme ¥$, disponible depuis vendredi sur AppleMusic.

Dans un message posté sur X vendredi soir, le chanteur de 75 ans révèle que le rappeur lui avait demandé la permission d’utiliser un passage de ce classique du heavy metal. Et plus particulièrement une version live, issue d’un concert de 1983. "On lui a refusé parce que c’est un antisémite et qu’il fait mal au cœur de tant de gens", écrit-il en référence aux dérapages qui ont valu à l’ancien mari de Kim Kardashian d’être blacklisté par l’industrie de la mode.

D’où sa surprise en entendant le mythique riff de guitare de Tony Iommi lors d’un concert organisé jeudi dernier par Kanye West dans un stade de Chicago pour dévoiler l'album à son public. "Je ne veux en aucun cas être associé à ce type !", peste Ozzy Osbourne. On peut entendre le sample en question à 00:15 de la vidéo suivante...

Dans la foulée de ce message, Sharon Osbourne, l’épouse et manageuse du chanteur, a annoncé au New York Post envisager des poursuites judiciaires contre Kanye West. Interrogée sur le fait que le rappeur avait déjà samplé le même morceau en 2010, elle souligne qu’à l’époque, "il n’avait pas encore dévoilé son antisémitisme". Le sujet lui tient particulièrement à cœur puisqu’elle a elle-même été élevée dans la religion juive.

Vultures est le premier disque de Kanye West, paru en 2022. Enregistré en partie en Arabie Saoudite, il devait sortir en décembre dernier. Mais son auteur s’était déjà heurté à des problèmes de droits puisqu’il avait samplé sans autorisation la chanson "Everybody" des Backstreet Boys. Mais aussi utilisé un vieux morceau enregistré avec Nicki Minaj sans lui en parler avant. Ni l'un, ni l'autre, ne figurent sur le tracklisting final.