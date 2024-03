Face aux "charognards", Karine Le Marchand défend sa fille après sa garde à vue

L’animatrice a réagi sur son compte Instagram à l’arrestation de sa fille Alya, largement relayée dans la presse. La jeune femme de 21 ans a été testée positive au cannabis alors qu’elle était au volant ce mardi 5 mars dans le 16e arrondissement de Paris. "Je suis désolée que ma notoriété ne t’épargne pas", écrit Karine Le Marchand en livrant sa version des faits.

Elle n’a pas pour habitude de cacher ce qu’elle pense. Une franchise qui redouble d’intensité quand ce sont les siens qui sont visés. Karine Le Marchand a utilisé son compte Instagram pour répondre aux informations largement relayées dans les médias au sujet de sa fille Alya cette semaine. La jeune femme de 21 ans a été placée en garde à vue ce mardi 5 mars dans le 16e arrondissement de Paris pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. L’animatrice évoque "un contrôle de routine" lors duquel le test salivaire de sa fille "s’est révélé positif" au cannabis.

Elle cible le commissariat et a "demandé une enquête"

"Malheureusement pour les charognards, elle ne boit pas, ne prend pas de cocaïne, ni d’héroïne, ce n’est pas la 'fille de star' que vous aimeriez voir échouer. Elle est comme beaucoup de jeunes et elle a justement démarré depuis des semaines un protocole d’arrêt du cannabis, et mange des bonbons substitutifs au cannabis. Le cannabis apparaît dans les tests même jusqu’à 70 jours après son absorption. Et même le CBD peut créer des tests positifs", insiste-t-elle, rappelant que selon un sondage datant de 2021, la moitié de la population âgée de 18 à 64 ans "déclare avoir déjà consommé du cannabis au cours de sa vie". Karine Le Marchand répond au "fantasme des rageux habituels" et assure que sa fille "n’a jamais eu d’interdiction de conduire".

"Il était 10h du matin et elle allait faire des courses à ma demande", dit-elle, pointant du doigt le commissariat où s’est déroulée la garde à vue de 26 heures. Karine Le Marchand rappelle avoir déposé plainte il y a quatre ans "contre Mimi Marchand, la papesse de la presse people, pour tentative d’extorsion de fonds, ainsi que trois policiers véreux" du commissariat en question "qui vendaient les infos des personnalités à cette 'belle personne'". Elle précise que "l’affaire est toujours en cours" et que les quatre personnes concernées ont été mises en examen.

"Il est donc bien évident que la GAV (de 26 h! ) de ma fille dans ce commissariat n’est pas restée inaperçue. Évidemment j’ai demandé une enquête au préfet de police, évidemment je poursuivrai toute personne médisante, et surtout évidemment ma Princesse je te défendrai jusqu’à ma mort", martèle l’animatrice en s’adressant à la jeune femme. "Avoir 21 ans n’est pas facile. Être ma fille non plus. Je suis désolée que ma notoriété ne t’épargne rien", regrette-t-elle en légende d’un portrait de famille.