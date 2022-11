En visite aux États-Unis, Kate et William veulent faire oublier Harry et Meghan

William et Kate devront durant leur visite composer avec l'ombre de Harry et Meghan, plus populaires aux Etats-Unis qu'ils ne le sont au Royaume-Uni. Le 6 décembre, le couple doit ainsi recevoir un prix lors d'un gala à New York, saluant son engagement humanitaire, par la fondation Robert Kennedy. En décembre, Netflix devrait également diffuser leur documentaire. Sans oublier la sortie mondiale des mémoires du prince Harry, Le Suppléant, prévues le 10 janvier. Un livre "d'une honnêteté brute" selon l'éditeur, que la famille royale britannique attend avec appréhension.