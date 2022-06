Kate et William pleurent la mort de Deborah James, 40 ans, visage de la lutte contre le cancer

Diagnostiquée il y a cinq ans, Deborah James est rapidement devenue la porte-parole d’un combat qu’elle a autant mené à l’hôpital que dans les médias. Elle a pris le nom de "Bowel Babe", "Chérie côlon", sur les réseaux sociaux où la suivaient plus d’un million de personnes. Ancienne directrice adjointe d'école, elle a pris la tête du très populaire podcast de la BBC You, Me And The Big C (Vous, moi et le cancer), a écrit un livre sur sa maladie (Fuck You Cancer) et était chroniqueuse pour le Sun. Elle a également monté sa fondation afin de récolter le plus de fonds possible.