Kate et William souhaitent un joyeux anniversaire à Meghan sur les réseaux sociaux

Personne n’a pu immortaliser les retrouvailles publiques tant attendues entre les anciens Fab Four, Kate, William, Harry et Meghan ne s’étant pas adressé la parole ce jour-là. Les Cambridge, en déplacement au pays de Galles avec leurs enfants George et Charlotte, avaient eux manqué la fête d'anniversaire de Lilibet. De quoi relancer les rumeurs de brouille entre les couples, qu’a alimentées davantage la sortie récente d’un livre. Dans Revenge, l’auteur Tom Bower publie le résultat d’un an d’enquête sur les coulisses de la vie de l’actrice américaine chez les Windsor. Sollicités par la presse britannique pour réagir aux révélations de l’ouvrage, les Sussex ont pour l’instant gardé le silence. Les mémoires du prince Harry, en cours d’écriture, devraient leur donner tout le loisir de livrer leur version de l’histoire.